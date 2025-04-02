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Экс-губернатор Харьковщины возглавил наблюдательный совет ГП «Леса Украины»

Политика 18:41   02.04.2025
Елена Нагорная
Экс-губернатор Харьковщины возглавил наблюдательный совет ГП «Леса Украины» Фото: филиал «Слобожанский лесной офис»

Алексея Кучера, который в 2019-2020 годах возглавлял Харьковскую ОГА, избрали главой наблюдательного совета ГП «Леса Украины».

«Вижу мою задачу в том, чтобы обеспечить эффективную работу совета. Я постоянно в Киеве, это позволит оперативно реагировать на вопросы и привлекать к их решению коллег», — цитирует Кучера филиал „Слобожанский лесной офис“.

В составе набсовета сформировали комитеты, в частности по вопросам аудита и по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам.

Набсовет будет участвовать в корпоратизации, диджитализации, автоматизации системы управления и производственных процессов, инициировании внесения изменений в нормативную базу для более полноценного использования потенциала лесного хозяйства.

«Мы готовимся к внедрению автоматизированной системы управления, усиливаем направление диджитализации. Работаем над тем, чтобы семенные центры предприятия смогли экспортировать продукцию в европейские страны. Увеличиваем инвестиции в строительство лесных дорог. Поддержка этих процессов членами наблюдательного совета является сверхважной», — прокомментировал гендиректор ГП „Леса Украины“ Юрий Болоховец.

Напомним, 21 января 2025 года Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ГП «Леса Украины». В его состав вошли трое независимых членов: Маркиян Витвицкий, Робертс Стрипниекс и Янне Харьюнпаа. Алексей Кучер был назначен представителем государства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Алексея Кучера, который в 2019-2020 годах возглавлял Харьковскую ОГА, избрали главой наблюдательного совета ГП «Леса Украины».".