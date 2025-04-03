Поляки передали Харькову то, что должно улучшить реагирование на ЧС (фото)

Современные электрогенераторы, радиостанции и бронежилеты передал польский благотворительный фонд «PolandHelps» департаменту чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

Это оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу подразделений департамента, оперативную связь между его сотрудниками, коммунальными и другими службами, которые задействованы в работе на местах возникновения чрезвычайных происшествий, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Это позволит нам оперативно реагировать на вызовы, координировать процесс ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и оказывать помощь там, где она наиболее необходима», — добавили в департаменте.