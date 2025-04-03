Live
  • Чт 03.04.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.32
  • EUR 44.63

Поляки передали Харькову то, что должно улучшить реагирование на ЧС (фото)

Мир 20:07   03.04.2025
Елена Нагорная
Поляки передали Харькову то, что должно улучшить реагирование на ЧС (фото) Фото: Харьковский горсовет

Современные электрогенераторы, радиостанции и бронежилеты передал польский благотворительный фонд «PolandHelps» департаменту чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

Это оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу подразделений департамента, оперативную связь между его сотрудниками, коммунальными и другими службами, которые задействованы в работе на местах возникновения чрезвычайных происшествий, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Это позволит нам оперативно реагировать на вызовы, координировать процесс ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и оказывать помощь там, где она наиболее необходима», — добавили в департаменте.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов
В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов
03.04.2025, 18:53
Синегубов заявил, что воздушное пространство Харьковщины надежно защищено
Синегубов заявил, что воздушное пространство Харьковщины надежно защищено
03.04.2025, 20:55
Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать
Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать
03.04.2025, 14:14
Новости Харькова – главное за 3 апреля: удар КАБами, угроза ТЭЦ
Новости Харькова – главное за 3 апреля: удар КАБами, угроза ТЭЦ
03.04.2025, 21:18
ДТП на харьковской окружной: погиб мужчина, ребенок в тяжелом состоянии (фото)
ДТП на харьковской окружной: погиб мужчина, ребенок в тяжелом состоянии (фото)
03.04.2025, 19:38
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
02.04.2025, 09:42

Новости по теме:

18:42
Протезирование в Украине: когда нужно обращаться к благотворителям за помощью
12:01
29-летняя харьковчанка срочно нуждается в помощи
17:18
Волчанский район получил 10 тысяч масок от харьковского благотворительного фонда (фото)
14:08
30-летней харьковчанке нужны средства на имплантацию сустава
18:20
Харьковчане, решившие помочь воспитанникам детдома №3, столкнулись с безразличием персонала

Вы читали новость: «Поляки передали Харькову то, что должно улучшить реагирование на ЧС (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современные электрогенераторы, радиостанции и бронежилеты передал польский благотворительный фонд «PolandHelps» департаменту чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.".