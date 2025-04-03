Поляки передали Харькову то, что должно улучшить реагирование на ЧС (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Современные электрогенераторы, радиостанции и бронежилеты передал польский благотворительный фонд «PolandHelps» департаменту чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.
Это оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу подразделений департамента, оперативную связь между его сотрудниками, коммунальными и другими службами, которые задействованы в работе на местах возникновения чрезвычайных происшествий, пояснили в пресс-службе мэрии.
«Это позволит нам оперативно реагировать на вызовы, координировать процесс ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и оказывать помощь там, где она наиболее необходима», — добавили в департаменте.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: благотворительная помощь, допомога, новости Харькова, польща;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современные электрогенераторы, радиостанции и бронежилеты передал польский благотворительный фонд «PolandHelps» департаменту чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.".