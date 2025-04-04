Какие овощи подешевели в Харькове, назвали в мэрии – цены
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете сообщают, что в магазинах и на рынках Харькова начали дешеветь некоторые овощи.
В частности, по данным мэрии, цена на репчатый лук за первый квартал года снизилась на около 20%, на капусту белокочанную — на 8%, на огурцы — на 12%, на помидоры — на 7%. В то же время подорожала свекла (+17%) и морковь (+8%). Цена на картофель не изменилась.
В среднем:
🥔 картофель стоит 30-35 грн/кг,
🥬 капуста белокочанная — 45-50 грн/кг,
🍠 свекла – 25-40 грн/кг,
🥕 морковь – 40-50 грн/кг,
🧅 лук репчатый — 14-20 грн/кг,
🥒 огурцы – 110-140 грн/кг,
🍅 помидоры красные – 95-110 грн/кг.
«Также в продаже уже появились овощи нового урожая. Капуста ранняя стоит 60-80 грн/кг, редис — 65-90 грн/кг», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, овощи, цены;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщают, что в магазинах и на рынках Харькова начали дешеветь некоторые овощи.".