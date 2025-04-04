Какие овощи подешевели в Харькове, назвали в мэрии – цены

В Харьковском горсовете сообщают, что в магазинах и на рынках Харькова начали дешеветь некоторые овощи.

В частности, по данным мэрии, цена на репчатый лук за первый квартал года снизилась на около 20%, на капусту белокочанную — на 8%, на огурцы — на 12%, на помидоры — на 7%. В то же время подорожала свекла (+17%) и морковь (+8%). Цена на картофель не изменилась.

В среднем:

🥔 картофель стоит 30-35 грн/кг,

🥬 капуста белокочанная — 45-50 грн/кг,

🍠 свекла – 25-40 грн/кг,

🥕 морковь – 40-50 грн/кг,

🧅 лук репчатый — 14-20 грн/кг,

🥒 огурцы – 110-140 грн/кг,

🍅 помидоры красные – 95-110 грн/кг.

«Также в продаже уже появились овощи нового урожая. Капуста ранняя стоит 60-80 грн/кг, редис — 65-90 грн/кг», — добавили в мэрии.