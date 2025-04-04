Live
  • Пт 04.04.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой

Общество 16:27   04.04.2025
Виктория Яковенко
Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой Фото: ГУНП в Харьковской области

Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли полицейские.

4 апреля в лесополосе в Шевченковском районе внимание правоохранителей своим поведением привлек 22-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы остановили его и во время общения выяснили, что он намеревался покончить с собой. У мужчины нашли предсмертную записку и веревку с уже сформированной петлей.

Трагедию удалось предотвратить. Сейчас жизни мужчине ничего не угрожает. Он будет доставлен в медицинское учреждение, добавили в полиции.

хотел совершить самоубийство в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
04.04.2025, 13:36
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
04.04.2025, 14:22
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
04.04.2025, 16:52
Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой
Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой
04.04.2025, 16:27
Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать
Паски из особой муки будут выпекать на Харьковщине, можно поучаствовать
03.04.2025, 14:14
Четыре раза враг пытался продвинуться на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Четыре раза враг пытался продвинуться на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
04.04.2025, 16:49

Новости по теме:

16:27
Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой
15:19
Сколько аварийных деревьев за месяц снесли в Харькове, сообщили коммунальщики
14:22
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
13:36
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
13:11
Какие овощи подешевели в Харькове, назвали в мэрии – цены

Вы читали новость: «Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли полицейские.".