Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли полицейские.
4 апреля в лесополосе в Шевченковском районе внимание правоохранителей своим поведением привлек 22-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы остановили его и во время общения выяснили, что он намеревался покончить с собой. У мужчины нашли предсмертную записку и веревку с уже сформированной петлей.
Трагедию удалось предотвратить. Сейчас жизни мужчине ничего не угрожает. Он будет доставлен в медицинское учреждение, добавили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, самоубийство;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли полицейские.".