Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой

Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли полицейские.

4 апреля в лесополосе в Шевченковском районе внимание правоохранителей своим поведением привлек 22-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы остановили его и во время общения выяснили, что он намеревался покончить с собой. У мужчины нашли предсмертную записку и веревку с уже сформированной петлей.

Трагедию удалось предотвратить. Сейчас жизни мужчине ничего не угрожает. Он будет доставлен в медицинское учреждение, добавили в полиции.