В прокуратуре заявили, что спасли памятник архитектуры в Харькове
Суд обязал Харьковский политехнический профессиональный колледж привести в надлежащее состояние здание на улице Дмитриевской, которое является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.
Как сообщили в областной прокуратуре, ранее было установлено, что здание по ул. Дмитриевской в Харькове находится на государственном учете как памятник градостроительства и архитектуры местного значения «Электромеханический техникум» (охранный №7076-Ха).
«В 2017 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины здание памятника закреплено на праве хозяйственного ведения за учебным заведением. Согласно действующему законодательству, образовательное учреждение в течение одного месяца с момента получения в хозяйственное ведение памятника культурного наследия должно было заключить с уполномоченным органом охранный договор, чего сделано не было», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре констатировали, что в неудовлетворительном техническом состоянии и частично аварийном находится главный фасад памятника. Остальные три фасада имеют локальные повреждения и требуют частичного ремонта. Внешние деревянные окна и двери требуют ремонтно-реставрационных работ с сохранением аутентичного вида.
«Бездействие в отношении этого памятника с каждым годом ухудшает его состояние из-за действия природных факторов, приводит к увеличению как количества и объема работ, так и их общей стоимости, а также может привести к полному разрушению и невозможности восстановления памятника, который сейчас находится в аварийном состоянии, а потому промедление по сохранению последнего может привести к необратимым последствиям», — отметили в прокуратуре.
Харьковский окружной административный суд обязал учебное заведение заключить с департаментом культуры и туризма ХОВА охранный договор по указанному памятнику и привести здание в надлежащее состояние путем консервационных и реставрационных работ. Продолжается срок на апелляционное обжалование этого решения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, памятник, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал Харьковский политехнический профессиональный колледж привести в надлежащее состояние здание на улице Дмитриевской".