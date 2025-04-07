Двоих харьковчан подозревают в сбыте наркотиков

Двоих жителей Харькова, которые продавали наркотики, взяли под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Харькове разоблачили 38-летнего мужчину, зарабатывавшего на жизнь, продавая каннабис. Товар передавал из рук в руки, обменивая его на деньги.

37-летняя женщина сбывала метадон, тоже встречаясь с покупателями. Обоих подозреваемых полицейские разоблачили в начале апреля. Злоумышленников держат под стражей.

Им сообщили о подозрении по фактам незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотиков.