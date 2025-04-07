Графики отключений света вводят в громаде под Харьковом: надолго ли, адреса

С 8 по 10 апреля будут действовать графики отключений света в Дергачевской громаде.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, в эти дни проведут плановый ремонт электрического оборудования. Света не будет:

8 апреля с 08:00 до 17:00: Дергачи (ул. Лозовская, в-д Вячеслава Чорновола, в-д Новый, в-д Сечевой, ул. Кутянская, пер. Кутянский, пер. Новый), Русская Лозовая, Новое, Питомник, Семеновка.

9 апреля с 08:00 до 17:00: Дергачи (ул. 93-й бригады, ул. Гужвинских, ул. Агронома), Семеновка.

10 апреля с 08:00 до 17:00: Дергачи (ул. Европейская, ул. Гужвинских, ул. Золочевский Шлях, ул. Калиновая, ул. Культуры, ул. Луговая, ул. Научная, ул. Профессиональная, ул. Сергея Балаклицкого, в-д Единства, в-д Ивана Сирко, в-д Армейский, в-д Вячеслава Черновола, в-д Данилевского, в-д Уютный, в-д Калиновый, в-д Каменский, в-д Каразина, в-д Кооперативный, в-д Культуры, в-д Кутянский, в-д Лопанский, в-д Морозенко, в-д Нагорный, в-д Новый, в-д Подгорный, в-д Песчаный, в-д Профессиональный, в-д Сечевой, в-д Спортивный, в-д Тенистый, в-д Украинский, ул. 8 Марта, ул. 93-й бригады, ул. Европейская, ул. Агрономическая, ул. Архитекторов, ул. Гната Хоткевича, ул. Гужвинских, ул. Уютная, ул. Золочевский путь, ул. Кольцевая, ул. Калиновая, ул. Ковалевских, ул. Кооперативная, ул. Криничная, ул. Кутянская, ул. Луговая, ул. Морозенко, ул. Нагорная, ул. Научная, ул. Национального Флага, ул. Олимпийская, ул. Профессиональная, ул. Речная, ул. Сечевая, ул. Сербина, ул. Сергея Балаклицкого, ул. Слобожанская, ул. Соборная, ул. Тенистая, ул. Фермерская, ул. Шевченко, переулок Агрономический, переулок Алчевских, переулок Армейский, переулок Архитекторов, переулок Бакуменко, переулок Василия Мысыка, переулок Гната Хоткевича, переулок Гоголя, переулок Дарвина, переулок Залопанский, переулок Золочевский, переулок Звездный, пер. Калиновый, пер. Кутянский, пер. Морозенко, пер. Нагорный, пер. Национального Флага, пер. Новый, пер. Павла Грушки, пер. Пограничников, пер. Речной, пер. Слобожанский, пер. Соловьиный, пер. Тихий, туп. Киевский, туп. Культуры, туп. Луговой, ул. Гужвинских), Болибоки, Замерцы, Маслии, Мищенки.