Купянск массово обстреливали утром: Синегубов сообщил о последствиях
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах региона за сутки.
Больше всего досталось Купянску. Город обстреливали несколько раз за утро.
«05:44, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате попадания в 9-й этаж произошло возгорание балконов и квартир девятиэтажного многоквартирного дома на площади 100 м. кв. Дом частично поврежден. В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 79-летняя женщина. 06:13, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела повреждены кровли пяти частных домовладений. 07:37, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Горела хозяйственная постройка и дом на площади 200 м кв.», — перечислил Синегубов в утренней сводке 7 апреля.
Он также сообщил об ударах по Золочевской громаде: по окреинам села Березовка прилетел КАБ, в селе Ивашки FPV-дроны повредили два частных дома и хозяйственные сооружения, а также электросети на улице. 6 апреля по Золочеву ударил КАБами: пострадала 68-летняя женщина. Также бомбы падали по открытой территории в районе нескольких населенных пунктов громады.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах региона за сутки".