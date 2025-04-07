Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)
Российский дрон преследовал наряд копов в поселке Белый Колодец, сообщила Нацполиция.
7 апреля наряд копов патрулировал Волчанскую громаду. В поселке Белый Колодец FPV-дрон начал преследовать служебный автомобиль полицейских.
Правоохранители быстро среагировали и выпрыгнули из машины. Российский боеприпас попал в землю недалеко от них. Правоохранители получили контузию. Медики оказали им помощь.
Читайте также: Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский дрон преследовал наряд копов в поселке Белый Колодец, сообщила Нацполиция.".