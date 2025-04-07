Live
  • Пн 07.04.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.55

Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)

Происшествия 20:37   07.04.2025
Оксана Якушко
Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)

Российский дрон преследовал наряд копов в поселке Белый Колодец, сообщила Нацполиция.

7 апреля наряд копов патрулировал Волчанскую громаду. В поселке Белый Колодец FPV-дрон начал преследовать служебный автомобиль полицейских.

Правоохранители быстро среагировали и выпрыгнули из машины. Российский боеприпас попал в землю недалеко от них. Правоохранители получили контузию. Медики оказали им помощь.

Читайте также: Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
07.04.2025, 10:57
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
07.04.2025, 18:30
Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
07.04.2025, 09:16
В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги
В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги
07.04.2025, 16:30
Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС
Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС
07.04.2025, 20:00
Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)
Смертельный пожар: 3-летний ребенок и мужчина погибли на Харьковщине (фото)
07.04.2025, 21:47

Новости по теме:

21:22
Харьковчанин, чье опьянение в 12 раз превысило норму, устроил ДТП
20:37
Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)
20:00
Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС
19:56
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
19:20
Двоих харьковчан подозревают в сбыте наркотиков

  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский дрон преследовал наряд копов в поселке Белый Колодец, сообщила Нацполиция.".