Троих полицейских атаковал российский БпЛА на Харьковщине (видео)

Российский дрон преследовал наряд копов в поселке Белый Колодец, сообщила Нацполиция.

7 апреля наряд копов патрулировал Волчанскую громаду. В поселке Белый Колодец FPV-дрон начал преследовать служебный автомобиль полицейских.

Правоохранители быстро среагировали и выпрыгнули из машины. Российский боеприпас попал в землю недалеко от них. Правоохранители получили контузию. Медики оказали им помощь.