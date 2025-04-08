Генштаб сообщил про четыре атаки оккупантов на Харьковщине

В утренней сводке 8 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что за сутки на Харьковском направлении боев не было, но они продолжаются на Купянском.

«На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, недалеко от Кругляковки и Загрызово», — отметили в Генштабе.

Всего на фронте в Украине за сутки было 159 боев. Украинская авиация, ракетчики и артиллерия ударили по 17 районам сосредоточения оккупантов, а также — одному пункту управления и радиолокационной станции ракетного комплекса «Бук».

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага.