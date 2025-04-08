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Россияне убили в Волчанске мужчину, приехавшего спасать знакомого

Общество 16:20   08.04.2025
Виктория Яковенко
Россияне убили в Волчанске мужчину, приехавшего спасать знакомого

В городе Волчанск в Харьковской области в результате атаки вражеских FPV-дронов погиб 63-летний мужчина.

По данным Харьковской областной прокуратуры, погибший приехал в Волчанск, чтобы забрать товарища, который имеет инвалидность и не может самостоятельно передвигаться.

«Утром 8 апреля, прибыв в населенный пункт, он попал под атаку вражеских FPV-дронов и получил тяжелые ранения. В карете скорой помощи мужчина умер», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск в Харьковской области в результате атаки вражеских FPV-дронов погиб 63-летний мужчина.".