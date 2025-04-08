Как близко враг к Купянску и что говорят военные: данные Канашевича
Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, на каком расстоянии находится линия фронта от города Купянск.
«Диверсионные группы могут заходить на расстояние до 2 км, и там ведутся бои. Но они на сегодняшний день успешно отбиваются. Можно сказать, что враг находится чуть дальше 2 км до 4 км. Можно сказать и о том, что линия фронта активно может двигаться. Учитывая ту ситуацию, которая складывается. На Двуречанском направлении называть эти цифры невозможно. Главное для нас то, что мы общаемся с ВСУ и они говорят, что линию держат четко, что есть полный контроль ситуации, все попытки врага продвигаться маленькими группами в направление Кондрашовки, Купянска, поражаются», — отметил Канашевич.
К населенным пунктам Петропавловской громады ВС РФ «достаточно близко», продолжил Канашевич. От Кондрашовки, Новоосиново и Глушковки – немного дальше, однако есть постоянная угроза обстрелов.
«За последние несколько недель видим, что враг совершает хаотические обстрелы с применением КАБов, FPV-дронов. У нас сегодня в зоне наибольшей опасности – пять громад – 6 тысяч человек. Чуть меньше 1500 жителей на левом берегу реки Оскол проживают», — добавил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, канашевич, купянск, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, на каком расстоянии находится линия фронта от города Купянск.".