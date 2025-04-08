Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине
Российский БПЛА атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Сегодня, 8 апреля, около 11:00 российский FPV-дрон сбросил боеприпас на поселковый совет.
Пожилая женщина получила ранения. Полную информацию о пострадавших уточняют правоохранители.
В здании в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БПЛА атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".