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Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине

Происшествия 18:58   08.04.2025
Оксана Якушко
Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине

Российский БПЛА атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня, 8 апреля, около 11:00 российский FPV-дрон сбросил боеприпас на поселковый совет.

Пожилая женщина получила ранения. Полную информацию о пострадавших уточняют правоохранители.

В здании в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.

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Автор: Оксана Якушко
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Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине
Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине
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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 18:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БПЛА атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".