Женщина ранена из-за удара БпЛА по пункту выдачи гумдопомощи на Харьковщине

Российский БПЛА атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня, 8 апреля, около 11:00 российский FPV-дрон сбросил боеприпас на поселковый совет.

Пожилая женщина получила ранения. Полную информацию о пострадавших уточняют правоохранители.

В здании в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.

Читайте также: С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд