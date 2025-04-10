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Мэр Харькова про Пасху: «Мы должны быть готовы ко всему»

Общество 10:04   10.04.2025
Оксана Горун
Мэр Харькова про Пасху: «Мы должны быть готовы ко всему» Фото: пресс-служба ХГС

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе не будет ограничений для посещения храмов в пасхальные дни. Однако попросил жителей реагировать на тревоги.

«Мы понимаем, что очень много людей, мы все будем отмечать Пасху. Но нужно быть очень осторожными, потому что враг может использовать эти праздники для того, чтобы проводить обстрелы, чтобы совершить трагедию. И здесь нужно быть очень-очень осторожными. Я очень хочу, чтобы эти праздники прошли более или менее спокойно, но мы должны быть готовы ко всему», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что вопрос, посещать или нет храмы в этот день, — дело каждого. И все же предупредил об опасности.

«Хочу предупредить, что нужно быть очень осторожными, не пренебрегать сигналами воздушных тревог. Мы включаем воздушные тревоги только тогда, когда есть реальная угроза для города Харькова. И очень хочу, чтобы наши харьковчане прислушивались к воздушным тревогам», — подчеркнул мэр.

Читайте также: Люди возвращаются в Харьков — Терехов про угрозу наступления и обстрелы

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе не будет ограничений для посещения храмов в пасхальные дни. Однако попросил жителей реагировать на тревоги".