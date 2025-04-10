Ночью БпЛА ударил по Чугуеву: на месте все еще тушат пожар — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о происшествиях за сутки. В том числе — об атаке БпЛА в Чугуеве, информации о которой не было в сводке ХОВА.

«Ночью враг ударил БпЛА по гражданскому предприятию города Чугуев. В результате попадания произошло возгорание конструктивных элементов на площади 1000 м кв. Пострадал один человек. Ликвидация пожара продолжается», — проинформировали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что за сутки в Харьковской области возникли три пожара из-за российских обстрелов. В селе Шейковка Изюмского района и селе Просянка Купянского района горели хозпостройки. Пострадавших нет.

Также в ГУ ГСЧС проинформировали, что в Купянске мужчина 1968 года рождения подорвался на противопехотной мине. У него — ранения руки и глаза.

«Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», — отметили спасатели.