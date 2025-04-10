Live
  • Чт 10.04.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.55

Атак на Харьковском направлении стало больше, чем на Купянском — Генштаб

Фронт 08:17   10.04.2025
Оксана Горун
Атак на Харьковском направлении стало больше, чем на Купянском — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 10 апреля опубликовал сводку за минувшие сутки. По приведенным данным, бои на Харьковском направлении были более активными. Этому есть объяснение.

«На Харьковском направлении на протяжении минувших суток наши войска отражали пять атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызово  и Новой Кругляковки», — сообщили в Генштабе.

Отметим, что Генштаб включает в Харьковское направление населенные пункты на правобережье Оскола и у госграниц. Так, упомянутые в сводке Каменка и Фиголевка находятся в Купянском районе. О событиях на этом участке фронта сообщил Институт изучения войны. По данным аналитиков, в Каменке продвижения есть у оккупантов, а в районе Фиголевки контратаковали ВСУ.

Читайте также: «Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 149 боев. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения оккупантов, их средство ПВО и два орудия.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 10 апреля: «прилет» в Чугуеве, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 10 апреля: «прилет» в Чугуеве, пострадавшие
10.04.2025, 09:02
Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории
10.04.2025, 06:00
Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь
Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь
09.04.2025, 20:02
Ночью БпЛА ударил по Чугуеву: на месте все еще тушат пожар — ГСЧС
Ночью БпЛА ударил по Чугуеву: на месте все еще тушат пожар — ГСЧС
10.04.2025, 08:57
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
10.04.2025, 07:44
Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага
Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага
10.04.2025, 09:27

Новости по теме:

07:44
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
09:57
Есть ли сейчас угроза наступления на Харьков, ответили в СНБО
18:12
Скакун рассказал о суде с ХОВА, творческом Дудине и роли Харькова в планах РФ
13:54
Как близко враг к Купянску и что говорят военные: данные Канашевича
09:49
Глобальная концепция ведения войны: в 3 ОШБр рассказали, что изменилось 📹

Вы читали новость: «Атак на Харьковском направлении стало больше, чем на Купянском — Генштаб»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 10 апреля опубликовал сводку за минувшие сутки. По приведенным данным, бои на Харьковском направлении были более активными. Этому есть объяснение".