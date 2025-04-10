Атак на Харьковском направлении стало больше, чем на Купянском — Генштаб
Генштаб ВСУ утром 10 апреля опубликовал сводку за минувшие сутки. По приведенным данным, бои на Харьковском направлении были более активными. Этому есть объяснение.
«На Харьковском направлении на протяжении минувших суток наши войска отражали пять атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызово и Новой Кругляковки», — сообщили в Генштабе.
Отметим, что Генштаб включает в Харьковское направление населенные пункты на правобережье Оскола и у госграниц. Так, упомянутые в сводке Каменка и Фиголевка находятся в Купянском районе. О событиях на этом участке фронта сообщил Институт изучения войны. По данным аналитиков, в Каменке продвижения есть у оккупантов, а в районе Фиголевки контратаковали ВСУ.
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В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 149 боев. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения оккупантов, их средство ПВО и два орудия.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 10 апреля опубликовал сводку за минувшие сутки. По приведенным данным, бои на Харьковском направлении были более активными. Этому есть объяснение".