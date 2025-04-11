Прогноз погоды на 12 апреля в Харькове и области: прогреется до 14 тепла

Прогноз погоды на завтра, 12 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не ожидают существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью должны быть заморозки ❄️ 0-5°, днем ​​температура прогреется до 9-14° тепла.

В Харькове не будет существенных осадков.

Ветер северо-западный↘️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью – ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​до 11 – 13° тепла.