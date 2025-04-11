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Прогноз погоды на 12 апреля в Харькове и области: прогреется до 14 тепла

Погода 19:48   11.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 12 апреля в Харькове и области: прогреется до 14 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 12 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не ожидают существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью должны быть заморозки ❄️ 0-5°, днем ​​температура прогреется до 9-14° тепла.

В Харькове не будет существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью – ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​до 11 – 13° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 19:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".