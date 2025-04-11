Прогноз погоды на 12 апреля в Харькове и области: прогреется до 14 тепла
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 12 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области не ожидают существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью должны быть заморозки ❄️ 0-5°, днем температура прогреется до 9-14° тепла.
В Харькове не будет существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью – ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем до 11 – 13° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".