Россияне атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине

Россияне ударили БпЛА по машинам волонтеров в селе Ивашки Золочевской громады, сообщает ХОВА.

Первое попадание произошло по грузовику, который перевозил продукты питания в волонтерский центр. В результате удара повреждены корпус автомобиля, радиатор и стекло.

Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, когда вез гумдопомощь в частные дома.

Обошлось без пострадавших.

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