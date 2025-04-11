Россияне атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине
Фото: РИА Новости
Россияне ударили БпЛА по машинам волонтеров в селе Ивашки Золочевской громады, сообщает ХОВА.
Первое попадание произошло по грузовику, который перевозил продукты питания в волонтерский центр. В результате удара повреждены корпус автомобиля, радиатор и стекло.
Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, когда вез гумдопомощь в частные дома.
Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, волонтер, золочевская громада, машина волонтеров, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили БпЛА по машинам волонтеров в селе Ивашки Золочевской громады, сообщает ХОВА.".