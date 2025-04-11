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Россияне атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине

Происшествия 17:28   11.04.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине Фото: РИА Новости

Россияне ударили БпЛА по машинам волонтеров в селе Ивашки Золочевской громады, сообщает ХОВА.

Первое попадание произошло по грузовику, который перевозил продукты питания в волонтерский центр. В результате удара повреждены корпус автомобиля, радиатор и стекло.

Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, когда вез гумдопомощь в частные дома.

Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили БпЛА по машинам волонтеров в селе Ивашки Золочевской громады, сообщает ХОВА.".