ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
В Харьковском направлении дважды ДРГ россиян пытались прорваться в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошли две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмы россиян возле Загрызового и Новой Кругляковки.
Всего за вчера зафиксировано 120 боев.
Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросили 249 управляемых бомб. Совершили более 6600 обстрелов, из них 157 — из РСЗО, и привлекли для поражения 2709 дронов-камикадзе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, дрг, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 08:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".