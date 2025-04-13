ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении дважды ДРГ россиян пытались прорваться в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошли две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмы россиян возле Загрызового и Новой Кругляковки.

Всего за вчера зафиксировано 120 боев.

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросили 249 управляемых бомб. Совершили более 6600 обстрелов, из них 157 — из РСЗО, и привлекли для поражения 2709 дронов-камикадзе.