Live
  • Вс 13.04.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 08:32   13.04.2025
Оксана Якушко
ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении дважды ДРГ россиян пытались прорваться в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошли две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмы россиян возле Загрызового и Новой Кругляковки.

Всего за вчера зафиксировано 120 боев.

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросили 249 управляемых бомб. Совершили более 6600 обстрелов, из них 157 — из РСЗО, и привлекли для поражения 2709 дронов-камикадзе.

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте также: Что Путину нужно от Харькова, удается ли запугать горожан «Шахедами»: обзор

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории
13.04.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковском направлении
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковском направлении
13.04.2025, 08:38
Что Путину нужно от Харькова, удается ли запугать горожан «Шахедами»: обзор
Что Путину нужно от Харькова, удается ли запугать горожан «Шахедами»: обзор
12.04.2025, 17:41
Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье
Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье
12.04.2025, 20:02
Новости Харькова – главное за 12.04: «Шахеды» по городу, КАБы атакуют область
Новости Харькова – главное за 12.04: «Шахеды» по городу, КАБы атакуют область
12.04.2025, 21:21
Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске
Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске
13.04.2025, 09:11

Новости по теме:

00:33
«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)
19:57
По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео)
23:51
Новости Харькова – главное 3 апреля: атака БпЛА — есть погибший
23:48
Атака Харькова БпЛА: горят дома, есть погибший, пострадавших 29
06:34
Пятый массированный обстрел Харькова за неделю: куда попали БпЛА (видео)

Вы читали новость: «ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".