Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области осадков не ожидают.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, но на поверхности почвы местами заморозки ❄️ 0 – 3°.
Днем прогреется 12-17°.
В Харькове без осадков☀️.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью будет 3-5° тепла, днем температура воздуха прогреется до 14-16°.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".