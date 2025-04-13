Live
  • Вс 13.04.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки

Погода 20:05   13.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области осадков не ожидают.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, но на поверхности почвы местами заморозки ❄️ 0 – 3°.
Днем прогреется 12-17°.

В Харькове без осадков☀️.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью будет 3-5° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 14-16°.

Читайте также: Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов
13.04.2025, 13:37
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковщине, День траура
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковщине, День траура
13.04.2025, 17:59
Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову
Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову
13.04.2025, 15:36
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
13.04.2025, 20:05
Уже 32 погибших и 99 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
Уже 32 погибших и 99 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
13.04.2025, 16:32
Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине
Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине
13.04.2025, 14:47

Новости по теме:

19:48
Прогноз погоды на 12 апреля в Харькове и области: прогреется до 14 тепла
20:06
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
20:02
Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь
20:14
Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем
19:56
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".