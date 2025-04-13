Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки

Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области осадков не ожидают.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, но на поверхности почвы местами заморозки ❄️ 0 – 3°.

Днем прогреется 12-17°.

В Харькове без осадков☀️.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью будет 3-5° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 14-16°.