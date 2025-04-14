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Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)

Происшествия 14:07   14.04.2025
Виктория Яковенко
Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

14 апреля около 9:00 ВС РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области. Также под ударом был поселок Шевченково.

В Купянске попадание зафиксировали в жилом секторе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела погибли два человека: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина. Еще одна 72-летняя жительница получила острую реакцию на стресс.

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин уточнил «Суспільному», что погибшие – супружеская пара. В момент обстрела они шли по улице.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура

Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщил, что в поселке Шевченково в результате обстрела из РСЗО смертельные ранения получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина.

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Автор: Виктория Яковенко
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Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)
14.04.2025, 14:07

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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля около 9:00 ВС РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области. Также под ударом был поселок Шевченково.".