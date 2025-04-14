Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)
14 апреля около 9:00 ВС РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области. Также под ударом был поселок Шевченково.
В Купянске попадание зафиксировали в жилом секторе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В результате обстрела погибли два человека: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина. Еще одна 72-летняя жительница получила острую реакцию на стресс.
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин уточнил «Суспільному», что погибшие – супружеская пара. В момент обстрела они шли по улице.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщил, что в поселке Шевченково в результате обстрела из РСЗО смертельные ранения получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, Олег Синегубов, погибли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля около 9:00 ВС РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области. Также под ударом был поселок Шевченково.".