Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)

14 апреля около 9:00 ВС РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области. Также под ударом был поселок Шевченково.

В Купянске попадание зафиксировали в жилом секторе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела погибли два человека: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина. Еще одна 72-летняя жительница получила острую реакцию на стресс.

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин уточнил «Суспільному», что погибшие – супружеская пара. В момент обстрела они шли по улице.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщил, что в поселке Шевченково в результате обстрела из РСЗО смертельные ранения получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина.