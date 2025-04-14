Сотрудник издательства помогал планировать обстрелы Харькова — дело в суде
В суд передали обвинительный акт в отношении 49-летнего подсобного рабочего одного из харьковских издательств, который, по данным следствия, передавал россиянам данные о Силах обороны и объектах критической инфраструктуры в Харькове (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, мужчину с пророссийскими взглядами завербовали дистанционно. От куратора обвиняемый получил задание — собирать информацию о СОУ и объектах критической инфраструктуры в городе, в частности котельных. Эта информация была необходима россиянам для планирования прицельных ударов.
Корректировщик маскировал свои разведвылазки под рабочие поездки, а затем отчитывался куратору, отправляя ему текстовые сообщения и скриншоты карт с пометками.
Мужчина под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, о задержании мужчины спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил 8 апреля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: корректировщик, новости Харькова, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 17:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали обвинительный акт в отношении 49-летнего подсобного рабочего одного из харьковских издательств.".