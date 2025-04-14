Сотрудник издательства помогал планировать обстрелы Харькова — дело в суде

В суд передали обвинительный акт в отношении 49-летнего подсобного рабочего одного из харьковских издательств, который, по данным следствия, передавал россиянам данные о Силах обороны и объектах критической инфраструктуры в Харькове (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, мужчину с пророссийскими взглядами завербовали дистанционно. От куратора обвиняемый получил задание — собирать информацию о СОУ и объектах критической инфраструктуры в городе, в частности котельных. Эта информация была необходима россиянам для планирования прицельных ударов.

Корректировщик маскировал свои разведвылазки под рабочие поездки, а затем отчитывался куратору, отправляя ему текстовые сообщения и скриншоты карт с пометками.

Мужчина под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, о задержании мужчины спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил 8 апреля.