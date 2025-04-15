15 лет за госизмену: экс-майора полиции с Харьковщины приговорили

Следствие доказало, что правоохранитель во время оккупации поселка Шевченково добровольно начал сотрудничать с врагом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала фигурант служил в псевдоправоохранительном органе, созданном россиянами, а также рассматривал заявления и сообщения о преступлениях.

В июле 2022-го он занял должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», добавили правоохранители.

Потом он получил новую должность и стал «старшим участковым уполномоченным полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)». В прокуратуре выяснили, что мужчина отвечал за задержанных в отделении полиции, контролировал посещение лиц исправительных работ и тому подобное.

За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал 50 тысяч российских рублей. Перед контрнаступлением ВСУ фигурант сбежал в РФ, добавили правоохранители.

Суд заочно признал виновным мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Его осудили на 15 лет с конфискацией всего имущества.

Также мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, созданных этими органами, сроком на 3 года. Кроме того, его лишили специального звания — «майор полиции».