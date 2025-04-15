Live
  • Вт 15.04.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.03

15 лет за госизмену: экс-майора полиции с Харьковщины приговорили

Общество 13:39   15.04.2025
Виктория Яковенко
15 лет за госизмену: экс-майора полиции с Харьковщины приговорили Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие доказало, что правоохранитель во время оккупации поселка Шевченково добровольно начал сотрудничать с врагом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала фигурант служил в псевдоправоохранительном органе, созданном россиянами, а также рассматривал заявления и сообщения о преступлениях.

В июле 2022-го он занял должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», добавили правоохранители.

Потом он получил новую должность и стал «старшим участковым уполномоченным полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)». В прокуратуре выяснили, что мужчина отвечал за задержанных в отделении полиции, контролировал посещение лиц исправительных работ и тому подобное.

За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал 50 тысяч российских рублей. Перед контрнаступлением ВСУ фигурант сбежал в РФ, добавили правоохранители.

Суд заочно признал виновным мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Его осудили на 15 лет с конфискацией всего имущества.

Также мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, созданных этими органами, сроком на 3 года. Кроме того, его лишили специального звания — «майор полиции».

Читайте также: Наводчика с собакой в ​​Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
15.04.2025, 11:53
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
15.04.2025, 06:00
Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии
Солнечные батареи устанавливают на крышах в Харькове: информация мэрии
15.04.2025, 10:33
Новости Харькова — главное 15 апреля: в городе завершили отопительный сезон
Новости Харькова — главное 15 апреля: в городе завершили отопительный сезон
15.04.2025, 14:02
В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)
В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)
15.04.2025, 14:49

Новости по теме:

12:37
Работала на оккупантов в Пенсионном фонде: подозреваемая с Харьковщины сбежала
12:12
Кормил и находил транспорт: «посадили» помощника оккупантов из Циркунов
16:00
Помогала врагу воровать украинский газ: жительницу Изюма «посадили» на 10 лет
07:59
Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State
17:29
Россияне снова захватили освобожденное ранее село на Харьковщине – DeepState

Вы читали новость: «15 лет за госизмену: экс-майора полиции с Харьковщины приговорили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие доказало, что правоохранитель во время оккупации поселка Шевченково добровольно начал сотрудничать с врагом.".