«Харьковское направление наиболее активно» — Демченко о ситуации на границе

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.

«По направлению границы Харьковское направление наиболее активно, где сейчас враг продолжает свои наступательные действия, потому что пытается атаковать позиции украинских воинов. Это направление Волчанска, не исключением стал и прошлый день, когда штурмовые группы пытались уничтожить позиции украинских воинов, именно подразделений Госпогранслужбы. Но наши подразделения делают все возможное, чтобы враг не мог расширить зону боев по этому направлению», — сказал Демченко.

Активный враг и на Купянском направлении, продолжил он. Там россияне также пытаются атаковать позиции СОУ.

«Это не только штурмовые группы, это периодически и техника. Прежде всего, предшествуют многочисленные обстрелы наших позиций и такими действиями враг пытается уничтожать места укрытия, огневые позиции, которые удерживают наши ребята. Но, в противоположность этому, мы также применяем разнообразное оружие, в частности, артиллерию и минометные расчеты, или БпЛА разного типа. Для того чтобы наносить поражение противнику и он не достигал тех целей, которые ставит перед собой», — добавил Демченко.