На Харьковщине разоблачили юриста оккупантов – НПУ, что делала подозреваемая
Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 41-летней жительнице Изюмского района.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемая работала «главным специалистом юридического отдела временной оккупационной ВГА Изюмского района».
Должность фигурантка занимала с мая по август 2022 года. В полиции установили, что женщина выполняла распоряжения, предоставленные начальником юридического отдела оккупантов. Кроме того, она собирала документы для местных жителей для оформления временных доверенностей на транспортные средства и передавала их россиянам.
Если вину докажут, женщине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюмщина, оккупанты, окупанти, полиция, юрист;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 41-летней жительнице Изюмского района.".