На Харьковщине разоблачили юриста оккупантов – НПУ, что делала подозреваемая

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 41-летней жительнице Изюмского района.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемая работала «главным специалистом юридического отдела временной оккупационной ВГА Изюмского района».

Должность фигурантка занимала с мая по август 2022 года. В полиции установили, что женщина выполняла распоряжения, предоставленные начальником юридического отдела оккупантов. Кроме того, она собирала документы для местных жителей для оформления временных доверенностей на транспортные средства и передавала их россиянам.

Если вину докажут, женщине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.