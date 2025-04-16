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На Харьковщине разоблачили юриста оккупантов – НПУ, что делала подозреваемая

Общество 14:22   16.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили юриста оккупантов – НПУ, что делала подозреваемая Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 41-летней жительнице Изюмского района.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемая работала «главным специалистом юридического отдела временной оккупационной ВГА Изюмского района».

Должность фигурантка занимала с мая по август 2022 года. В полиции установили, что женщина выполняла распоряжения, предоставленные начальником юридического отдела оккупантов. Кроме того, она собирала документы для местных жителей для оформления временных доверенностей на транспортные средства и передавала их россиянам.

Если вину докажут, женщине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 41-летней жительнице Изюмского района.".