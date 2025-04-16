Накануне Пасхи в храмы Харькова пришли инспекторы: зачем (фото)
В культовых сооружениях Харькова проводят информационно-разъяснительную работу.
«До одного из самых главных религиозных праздников христианства – Пасхи – осталось считанные дни. Традиционно спасатели заранее начинают профилактическую работу в культовых сооружениях для того, чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — На днях специалисты ГСЧС провели информационно-разъяснительную работу в культовых сооружениях. Основная цель – предупреждение возникновения пожаров и чрезвычайных происшествий во время праздничных мероприятий».
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Так, представителям религиозных общин Харькова напомнили правила использования огнетушителей и прочих средств «первой помощи» при пожаре. А также рассказали о порядке эвакуации, если возникнет чрезвычайная ситуация.
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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ограничений на посещение храмов на Пасху в городе не будет. Однако призвал жителей быть осторожными и реагировать на тревоги.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пасха, храмы;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В культовых сооружениях Харькова проводят информационно-разъяснительную работу".