Накануне Пасхи в храмы Харькова пришли инспекторы: зачем (фото)

В культовых сооружениях Харькова проводят информационно-разъяснительную работу.

«До одного из самых главных религиозных праздников христианства – Пасхи – осталось считанные дни. Традиционно спасатели заранее начинают профилактическую работу в культовых сооружениях для того, чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — На днях специалисты ГСЧС провели информационно-разъяснительную работу в культовых сооружениях. Основная цель – предупреждение возникновения пожаров и чрезвычайных происшествий во время праздничных мероприятий».

Так, представителям религиозных общин Харькова напомнили правила использования огнетушителей и прочих средств «первой помощи» при пожаре. А также рассказали о порядке эвакуации, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ограничений на посещение храмов на Пасху в городе не будет. Однако призвал жителей быть осторожными и реагировать на тревоги.