Не покупать свежее мясо по объявлениям в соцсетях призвали харьковчан

Сейчас в интернете и соцсетях активно распространяют объявления о продаже свежего мяса. В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области призывают не покупать такую продукцию.

Покупая с рук свежее мясо, качество которого никакими проверками специалистов не подтверждено, потребители подвергают опасности себя, своих близких и питомцев. Ведь, как объясняют в ведомстве, такая продукция может быть переносчиком инфекционных и паразитарных болезней, таких как гельминтоз, африканская чума свиней, ящур и тому подобное.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что, согласно законодательству, безопасное мясо, прошедшее ветеринарно-санитарный контроль, можно приобрести только в официальных местах торговли или у официального оператора рынка.

«Согласно обновленным гигиеническим требованиям агропродовольственных рынков, мясо домашнего производства исследуется в лаборатории рынка только при наличии ветеринарного документа, удостоверяющего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства происхождения по заразным болезням и состояние здоровья животного (животных) во время проведения предубойного осмотра», — пояснили в ведомстве.