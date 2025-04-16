Не покупать свежее мясо по объявлениям в соцсетях призвали харьковчан
Сейчас в интернете и соцсетях активно распространяют объявления о продаже свежего мяса. В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области призывают не покупать такую продукцию.
Покупая с рук свежее мясо, качество которого никакими проверками специалистов не подтверждено, потребители подвергают опасности себя, своих близких и питомцев. Ведь, как объясняют в ведомстве, такая продукция может быть переносчиком инфекционных и паразитарных болезней, таких как гельминтоз, африканская чума свиней, ящур и тому подобное.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что, согласно законодательству, безопасное мясо, прошедшее ветеринарно-санитарный контроль, можно приобрести только в официальных местах торговли или у официального оператора рынка.
«Согласно обновленным гигиеническим требованиям агропродовольственных рынков, мясо домашнего производства исследуется в лаборатории рынка только при наличии ветеринарного документа, удостоверяющего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства происхождения по заразным болезням и состояние здоровья животного (животных) во время проведения предубойного осмотра», — пояснили в ведомстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпродпотребслужба, мясо, новости Харькова, ринок, рынок, товары;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в интернете и соцсетях активно распространяют объявления о продаже свежего мяса. В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области призывают не покупать такую продукцию.".