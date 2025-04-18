Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызово.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 65», — отметили в Генштабе.