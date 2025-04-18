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Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

Фронт 16:24   18.04.2025
Виктория Яковенко
Где атаковал враг с начала суток на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызово.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 65», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".