Какая погода будет в Харькове и области на Пасху: прогноз на 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, в Харькове и области будет ясно, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 20 до 25 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

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