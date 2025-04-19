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В больницах — 18 пострадавших от удара по Харькову: трое детей среднетяжелые

Общество 14:05   19.04.2025
Елена Нагорная
В больницах — 18 пострадавших от удара по Харькову: трое детей среднетяжелые

В больницах остаются 18 пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 18 апреля.

«Дети. 5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень — в состоянии средней тяжести. Один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан. Взрослые. Два человека — в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии. Еще десять — в удовлетворительном», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что большинству пострадавших медицинскую помощь оказали на месте или амбулаторно.

«17 человек были доставлены в больницы «скорыми», среди которых трое детей. Еще три человека были в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки еще пятеро пострадавших обратились за помощью к врачам, среди них — двое детей», — сообщил Синегубов.

По данным главы ХОВА, в результате обстрела были повреждены полсотни многоквартирных домов, а также более 30 автомобилей. Профильные службы уже устранили последствия атаки.

Напомним, тремя ракетами «Искандер» ударили россияне по Харькову около пяти утра 18 апреля. Одна из них, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как проинформировал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Мэр Игорь Терехов сообщил, что баллистические ракеты были оснащены кассетными боеприпасами, что привело к масштабным разрушениям. Сообщалось, что пострадали 114 человек, среди которых девять детей. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.

Читайте также: Военные РФ изменили тактику — ISW об ударе кассетными ракетами по Харькову

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 14:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больницах остаются 18 пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 18 апреля.".