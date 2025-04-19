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Военные РФ изменили тактику — ISW об ударе кассетными ракетами по Харькову

Мир 08:20   19.04.2025
Елена Нагорная
Военные РФ изменили тактику — ISW об ударе кассетными ракетами по Харькову

Удар тремя ракетами “Искандер” по Харькову утром 18 апреля, в результате которого один человек погиб и еще более сотни пострадали, прокомментировали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что эта российская ракетная атака стала последней в череде ударов по гражданским районам Украины с большим количеством жертв.

“В последние недели российские войска изменили тактику нанесения ударов, все чаще нанося их по гражданским районам, вероятно, намереваясь воспользоваться прекращением огня по объектам энергетической инфраструктуры и усилиями Кремля по затягиванию переговоров для запугивания украинского гражданского населения”, — пишет ISW.

Аналитики напомнили, что в апреле войска РФ нанесли несколько разрушительных ударов по городам Украины. 3 числа атаковали «Шахедами» Харьков, где погибли родители с ребенком и мужчина. 4 числа — ударили кассетной баллистикой по Кривому Рогу, в результате чего погибли 20 человек, среди которых девять детей. 13 апреля армия РФ ударила баллистикой по Сумам — погибли 35 человек.

Напомним, тремя ракетами «Искандер» ударили россияне по Харькову около пяти утра 18 апреля. Одна из них, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как проинформировал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Мэр Игорь Терехов сообщил, что баллистические ракеты были оснащены кассетными боеприпасами, что привело к масштабным разрушениям. Пострадали 114 человек, среди которых девять детей. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.

Читайте также: Один погибший, 114 пострадавших: спасательные работы в Харькове завершили 📹

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар тремя ракетами “Искандер” по Харькову утром 18 апреля, в результате которого один человек погиб и еще более сотни пострадали, прокомментировали в ISW.".