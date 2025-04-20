Тепло без дождей: прогноз погоды в Харькове и области на 21 апреля
Фото: Василий Голосный
В Харькове и регионе продолжится «весеннее лето». Региональный центр по гидрометеорологии обещает днем до плюс 26°.
Метеорологи прогнозируют в Харькове и области в ближайшие сутки облачную погоду без осадков. Ветер днем будет достаточно сильным — 9 – 14 м/с.
В городе температура воздуха по прогнозу: ночью 6 – 8° тепла, днем 23 – 25°. В области: ночью 5 – 10° тепла, днем 21 – 26°.
Подобная погода сохранится и в дальнейшем. В прогнозе до среды — тепло и нет осадков.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и регионе продолжится «весеннее лето». Региональный центр по гидрометеорологии обещает днем до плюс 26°".