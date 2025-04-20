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Тепло без дождей: прогноз погоды в Харькове и области на 21 апреля

Погода 20:00   20.04.2025
Оксана Горун
Тепло без дождей: прогноз погоды в Харькове и области на 21 апреля Фото: Василий Голосный

В Харькове и регионе продолжится «весеннее лето». Региональный центр по гидрометеорологии обещает днем до плюс 26°.

Метеорологи прогнозируют в Харькове и области в ближайшие сутки облачную погоду без осадков. Ветер днем будет достаточно сильным — ​​9 – 14 м/с.

В городе температура воздуха по прогнозу: ночью 6 – 8° тепла, днем ​​23 – 25°. В области: ночью 5 – 10° тепла, днем ​​21 – 26°.

Подобная погода сохранится и в дальнейшем. В прогнозе до среды — тепло и нет осадков.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и регионе продолжится «весеннее лето». Региональный центр по гидрометеорологии обещает днем до плюс 26°".