Две атаки на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Несмотря на объявленное врагом «пасхальное перемирие», на Харьковщине были бои. В целом в Украине их зафиксировали 96.
«На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки», — проинформировал Генштаб.
В целом на фронте было 96 боев. Силы обороны поразили один район сосредоточения оккупантов и их техники.
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Также защитники Украины обновили данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на объявленное врагом «пасхальное перемирие», на Харьковщине были бои. В целом в Украине их зафиксировали 96".