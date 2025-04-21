Две атаки на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Несмотря на объявленное врагом «пасхальное перемирие», на Харьковщине были бои. В целом в Украине их зафиксировали 96.

«На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки», — проинформировал Генштаб.

В целом на фронте было 96 боев. Силы обороны поразили один район сосредоточения оккупантов и их техники.

Также защитники Украины обновили данные о потерях врага.