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Две атаки на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:24   21.04.2025
Оксана Горун
Две атаки на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на объявленное врагом «пасхальное перемирие», на Харьковщине были бои. В целом в Украине их зафиксировали 96.

«На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки», — проинформировал Генштаб.

В целом на фронте было 96 боев. Силы обороны поразили один район сосредоточения оккупантов и их техники.

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Также защитники Украины обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 08:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на объявленное врагом «пасхальное перемирие», на Харьковщине были бои. В целом в Украине их зафиксировали 96".