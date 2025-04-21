По Купянску утром ударили из РСЗО — Синегубов
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Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 апреля сообщил о ситуации в регионе за сутки. Досталось Купянску.
«04:45, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел гараж и автомобиль на площади 50 м кв. 04:56, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО вспыхнула крыша частного дома. 05:05, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горела крыша частного дома на площади 50м кв.», — написал Синегубов.
Также в течение дня «пасхального перемирия» в Харьковской области было два «прилета»: «Молния» ударила в землю в селе Хотомля Чугуевского района в 11:40. «Шахед» прилетел по Ковшаровке в 15:30, вызвав пожар в многоэтажке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 апреля сообщил о ситуации в регионе за сутки. Досталось Купянску".