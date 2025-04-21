В семь раз превысил норму алкоголя: в Харькове ДТП
В Харькове нетрезвый водитель «Toyota» ночью въехал в припаркованный автомобиль на Полтавском шляхе. Подробности сообщила Патрульная полиция.
«Около полуночи патрульные получили вызов о ДТП на улице Полтавский шлях. Прибывшие на место происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на припаркованный автомобиль. В ходе общения патрульные обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Водитель согласился пройти обследование не состояние опьянения. Драгер показал 1.59 промилле — в семь раз выше допустимой нормы.
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«С результатом осмотра водитель был не согласен, от предложения пройти повторный осмотр в медицинском учреждении мужчина отказался», — уточнили патрульные.
Так что мужчину отстранили от управления машиной и составили на него админпротоколы. Его ожидает суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголь, водій, водитель, ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове нетрезвый водитель «Toyota» ночью въехал в припаркованный автомобиль на Полтавском шляхе. Подробности сообщила Патрульная полиция".