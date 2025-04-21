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В семь раз превысил норму алкоголя: в Харькове ДТП

Происшествия 11:54   21.04.2025
Оксана Горун
В семь раз превысил норму алкоголя: в Харькове ДТП

В Харькове нетрезвый водитель «Toyota» ночью въехал в припаркованный автомобиль на Полтавском шляхе. Подробности сообщила Патрульная полиция.

«Около полуночи патрульные получили вызов о ДТП на улице Полтавский шлях. Прибывшие на место происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на припаркованный автомобиль. В ходе общения патрульные обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Водитель согласился пройти обследование не состояние опьянения. Драгер показал 1.59 промилле — в семь раз выше допустимой нормы.

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«С результатом осмотра водитель был не согласен, от предложения пройти повторный осмотр в медицинском учреждении мужчина отказался», — уточнили патрульные.

Так что мужчину отстранили от управления машиной и составили на него админпротоколы. Его ожидает суд.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове нетрезвый водитель «Toyota» ночью въехал в припаркованный автомобиль на Полтавском шляхе. Подробности сообщила Патрульная полиция".