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«Некоторым профессиям можем научить». Вакансии в метро Харькова, зарплаты

Общество 12:44   22.04.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Некоторым профессиям можем научить». Вакансии в метро Харькова, зарплаты

В Харьковском метрополитене назвали актуальные вакансии, а также уточнили, на какие зарплаты и льготы могут рассчитывать рабочие.

«Мы нуждаемся в слесарях различных направлений, электромонтерах, электромеханиках, водителях автотранспортных средств, малярах-штукатурах, туннельных рабочих, электрогазосварщиках и различных рабочих профессиях», — сообщила начальница отдела кадров КП «Харьковский метрополитен» Ольга Паршина в комментарии МГ «Объектив».

Она также рассказала о вакансиях, не требующих физических нагрузок.

«Есть у нас и уборщики территории, там, где не столь значительная физическая нагрузка, и дворники. Также есть у нас должности, введенные непосредственно для трудоустройства лиц с инвалидностью, это подсобные рабочие, горничные, дворники», — сказала Паршина.

В подземке также отметили, что могут научить некоторым профессиям.

«Мы можем подготовить по специальности машиниста электропоезда, электромонтера по обслуживанию электрооборудования, слесаря-электрика по ремонту эскалаторов, монтера колеи, туннельного рабочего» – перечислила Паршина.

По ее словам, заработная плата работников зависит от уровня квалификации. Рабочие высшего – шестого разряда получают более 16 тысяч, третьего разряда – более 12 тысяч.

Подчеркивают: есть доплаты за условия труда и работу в ночное время. Также обещают льготу на коммуналку в размере 100% для жителей Харькова.

«На сегодняшний день у нас работают шесть наших работников, которые вернулись с фронта. Некоторые имеют статус лица с инвалидностью, некоторые не имеют. На сегодняшний день более 120 человек наших работников защищают нашу страну», — добавили в метрополитене.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 12:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском метрополитене назвали актуальные вакансии, а также уточнили, на какие зарплаты и льготы могут рассчитывать рабочие.".