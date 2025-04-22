«Некоторым профессиям можем научить». Вакансии в метро Харькова, зарплаты
В Харьковском метрополитене назвали актуальные вакансии, а также уточнили, на какие зарплаты и льготы могут рассчитывать рабочие.
«Мы нуждаемся в слесарях различных направлений, электромонтерах, электромеханиках, водителях автотранспортных средств, малярах-штукатурах, туннельных рабочих, электрогазосварщиках и различных рабочих профессиях», — сообщила начальница отдела кадров КП «Харьковский метрополитен» Ольга Паршина в комментарии МГ «Объектив».
Она также рассказала о вакансиях, не требующих физических нагрузок.
«Есть у нас и уборщики территории, там, где не столь значительная физическая нагрузка, и дворники. Также есть у нас должности, введенные непосредственно для трудоустройства лиц с инвалидностью, это подсобные рабочие, горничные, дворники», — сказала Паршина.
В подземке также отметили, что могут научить некоторым профессиям.
«Мы можем подготовить по специальности машиниста электропоезда, электромонтера по обслуживанию электрооборудования, слесаря-электрика по ремонту эскалаторов, монтера колеи, туннельного рабочего» – перечислила Паршина.
По ее словам, заработная плата работников зависит от уровня квалификации. Рабочие высшего – шестого разряда получают более 16 тысяч, третьего разряда – более 12 тысяч.
Подчеркивают: есть доплаты за условия труда и работу в ночное время. Также обещают льготу на коммуналку в размере 100% для жителей Харькова.
«На сегодняшний день у нас работают шесть наших работников, которые вернулись с фронта. Некоторые имеют статус лица с инвалидностью, некоторые не имеют. На сегодняшний день более 120 человек наших работников защищают нашу страну», — добавили в метрополитене.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 12:44;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском метрополитене назвали актуальные вакансии, а также уточнили, на какие зарплаты и льготы могут рассчитывать рабочие.".