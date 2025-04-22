Прогноз погоды на 23 апреля в Харькове и области: днем будет настоящая жара
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 23 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области завтра день пройдет без осадков☀️.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет от 7 до 12°, а вот днем ожидается настоящая жара: от 24 до 29°.
В Харькове завтра не ожидают осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет 9 – 11°, днем прогреется до 26 – 28°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 19:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".