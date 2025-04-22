Прогноз погоды на 23 апреля в Харькове и области: днем ​​будет настоящая жара

Прогноз погоды на завтра, 23 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра день пройдет без осадков☀️.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 7 до 12°, а вот днем ​​ожидается настоящая жара: от 24 до 29°.

В Харькове завтра не ожидают осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет 9 – 11°, днем ​​прогреется до 26 – 28°.