18 раненых в Харькове и области за минувшие сутки из-за обстрелов россиян
Под обстрелом россиян были Харьков, Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщила Нацполиция.
Из-за ударов БпЛА по Харькову ранены 11 граждан, из них пятеро находятся в больнице. В Волчанской громаде в результате сброса с дрона ранен 28-летний местный житель.
Во время авиаудара ФАБ-250 по городу Купянск получили ранения двое мужчин и три женщины. Также от удара FPV-дрона ранена еще одна местная жительница.
Против мирного населения россияне применили авиабомбы, РСЗО, БпЛА, FPV-дроны.
В результате вражеских ударов по Харьковщине за сутки повреждены около сотни жилых домов, спортивный комплекс, гражданские предприятия, автомобили граждан, линии электропередач.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 10:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом россиян были Харьков, Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщила Нацполиция.".