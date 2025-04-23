18 раненых в Харькове и области за минувшие сутки из-за обстрелов россиян

Под обстрелом россиян были Харьков, Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщила Нацполиция.

Из-за ударов БпЛА по Харькову ранены 11 граждан, из них пятеро находятся в больнице. В Волчанской громаде в результате сброса с дрона ранен 28-летний местный житель.

Во время авиаудара ФАБ-250 по городу Купянск получили ранения двое мужчин и три женщины. Также от удара FPV-дрона ранена еще одна местная жительница.

Против мирного населения россияне применили авиабомбы, РСЗО, БпЛА, FPV-дроны.

В результате вражеских ударов по Харьковщине за сутки повреждены около сотни жилых домов, спортивный комплекс, гражданские предприятия, автомобили граждан, линии электропередач.