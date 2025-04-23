Последствия ударов БпЛА по Харькову: пятеро в больнице, один тяжелый

В больнице остается пятеро, травмированных в результате массированной атаки БпЛА по Харькову, сообщила пресс-служба ХОВА.

«В настоящее время в больнице остается пять человек. Один человек – в крайне тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Два человека находятся в хирургическом отделении, один пострадавший в нейрохирургии и еще один – в травматологии», — отметили в ХОВА.

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информирует, что известно о 10 пострадавших. В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.