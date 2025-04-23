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Ночные «прилеты» в Харькове: пожары закончили тушить (фото)

Происшествия 21:53   23.04.2025
Оксана Горун
Ночные «прилеты» в Харькове: пожары закончили тушить (фото)

В Харькове в течение почти суток спасатели боролись с огнем в Новобаварском районе. Горели здания гражданских предприятий.

«В 21:36 полностью ликвидированы пожары на территории гражданских предприятий в Новобаварском районе Харькова. На территории одного из них горело производственное четырехэтажное здание на площади 4000 кв. м. На территории другого — два двухэтажных и одно трехэтажное производственные здания, два ангара и автомобиль. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожары в Харькове после удара шахедов 23 апреля 2025 2

Огонь тушили 118 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС. Также на месте работали пиротехники.

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Напомним, минувшей ночью Харьков пережил налет «Шахедов». Мэр Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» и масштабных пожарах. Все БпЛА били по Новобаварскому району. Попадания пришлись по гражданским предприятиям. Еще один беспилотник упал на территорию частного домовладения в том же районе, но не сдетонировал. Комментируя последние налеты на город, мэр Харькова заявил: россияне прибегли к тактике разрушения бизнеса. Их цель – чтобы люди остались без работы и зарплаты, а город – без налогов.

пожары в Харькове после удара шахедов 23 апреля 2025

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 21:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в течение почти суток спасатели боролись с огнем в Новобаварском районе. Горели здания гражданских предприятий".