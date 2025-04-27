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Пять атак россиян произошли на Харьковщине с начала суток – Генштаб ВСУ

Фронт 17:06   27.04.2025
Оксана Якушко
Пять атак россиян произошли на Харьковщине с начала суток – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне возобновили атаки на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении россияне дважды пытались штурмовать позиции украинских подразделений возле Загрызового и Новой Кругляковки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 17:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне возобновили атаки на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".