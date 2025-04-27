Live
  • Вс 27.04.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW

Фронт 08:07   27.04.2025
Оксана Якушко
ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW Фото: ISW

26 апреля россияне продолжили наступать на Купянском направлении, но без успеха, сообщает Институт изучения войны (ISW).

25 апреля российский милитарист заявил, что россияне продвинулись к северу от Степной Новоселовки.

Представитель Харьковской группы войск Украины подполковник Павел Шамшин сообщил 26 апреля, что ВСУ недавно отразили попытки РФ установить понтонные мосты через реку Оскол. Он отметил, что россияне особенно активны в районе Двуречной и концентрируют свои атаки вдоль трассы Р-79 Купянск-Двуречная к юго-западу от Западного, но безуспешно из-за отсутствия понтонных мостов.

Читайте также: Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля
Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля
26.04.2025, 20:00
Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории
27.04.2025, 06:00
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
26.04.2025, 15:15
Беспрецедентные меры предприняли войска РФ на Харьковщине — «Ахиллес» (видео)
Беспрецедентные меры предприняли войска РФ на Харьковщине — «Ахиллес» (видео)
26.04.2025, 22:10
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
26.04.2025, 21:02
ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW
ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW
27.04.2025, 08:07

Новости по теме:

14:36
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
18:12
РФ уничтожает Купянск, риски наступления на севере Харьковщины: обзор фронта
07:34
ISW: РФ продвинулась в Двуречной на Харьковщине, что на других направлениях
19:15
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
18:51
Ахиллес: СОУ блокировали РФ у Кругляковки и пытаются сделать то же у Двуречной

Вы читали новость: «ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля россияне продолжили наступать на Купянском направлении, но без успеха, сообщает Институт изучения войны (ISW).".