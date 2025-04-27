ВСУ не дали россиянам установить понтонные мосты на Харьковщине – ISW
Фото: ISW
26 апреля россияне продолжили наступать на Купянском направлении, но без успеха, сообщает Институт изучения войны (ISW).
25 апреля российский милитарист заявил, что россияне продвинулись к северу от Степной Новоселовки.
Представитель Харьковской группы войск Украины подполковник Павел Шамшин сообщил 26 апреля, что ВСУ недавно отразили попытки РФ установить понтонные мосты через реку Оскол. Он отметил, что россияне особенно активны в районе Двуречной и концентрируют свои атаки вдоль трассы Р-79 Купянск-Двуречная к юго-западу от Западного, но безуспешно из-за отсутствия понтонных мостов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: двуречная, Институ изучения войны, оскол, понтонная переправа, понтонный мост, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 08:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля россияне продолжили наступать на Купянском направлении, но без успеха, сообщает Институт изучения войны (ISW).".