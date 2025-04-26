Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля
«Летняя» погода в Харькове отступает: региональный гидрометцентр обещает прохладное воскресенье.
По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Харькове и области 27 апреля днем будет небольшой дождь. Ночью — без осадков. Будет достаточно сильный ветер — с порывами до 20 м/с.
Температура воздуха в Харькове: ночью 2 – 4° тепла, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°, днем 9 – 11° тепла.
В области: ночью 1 – 6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°, днем 8 – 13° тепла.
Читайте также: Шестой температурный рекорд подряд зафиксировали в Харькове
Напомним, весенняя жара в Харькове била температурные рекорды в течение всей недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, заморозки, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Летняя» погода в Харькове отступает: региональный гидрометцентр обещает прохладное воскресенье".