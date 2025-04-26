Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля

«Летняя» погода в Харькове отступает: региональный гидрометцентр обещает прохладное воскресенье.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Харькове и области 27 апреля днем будет небольшой дождь. Ночью — без осадков. Будет достаточно сильный ветер — с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха в Харькове: ночью 2 – 4° тепла, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°, днем 9 – 11° тепла.

В области: ночью 1 – 6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°, днем 8 – 13° тепла.

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Напомним, весенняя жара в Харькове била температурные рекорды в течение всей недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.