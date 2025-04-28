Пригласила на свидание домой и стала жертвой вора: ситуация на Харьковщине
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал жительницу Чугуевского района.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел в квартире в одном из сел Чугуевского района.
«Правоохранители установили, что потерпевшая познакомилась с молодым мужчиной и пригласила домой. Находясь в квартире, злоумышленник, воспользовавшись моментом, украл ее телефон и ноутбук. Потерпевшая сообщила об исчезновении вещей в полицию», — рассказали копы.
Правоохранители разыскали вероятного вора. Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый за мошенничества и имущественные преступления, житель Харьковщины.
Вещественные доказательства полицейские изъяли и вернули владелице.
А фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал жительницу Чугуевского района.".