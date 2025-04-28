Пригласила на свидание домой и стала жертвой вора: ситуация на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал жительницу Чугуевского района.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел в квартире в одном из сел Чугуевского района.

«Правоохранители установили, что потерпевшая познакомилась с молодым мужчиной и пригласила домой. Находясь в квартире, злоумышленник, воспользовавшись моментом, украл ее телефон и ноутбук. Потерпевшая сообщила об исчезновении вещей в полицию», — рассказали копы.

Правоохранители разыскали вероятного вора. Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый за мошенничества и имущественные преступления, житель Харьковщины.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и вернули владелице.

А фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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