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Пригласила на свидание домой и стала жертвой вора: ситуация на Харьковщине

Общество 13:11   28.04.2025
Виктория Яковенко
Пригласила на свидание домой и стала жертвой вора: ситуация на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал жительницу Чугуевского района.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел в квартире в одном из сел Чугуевского района.

«Правоохранители установили, что потерпевшая познакомилась с молодым мужчиной и пригласила домой. Находясь в квартире, злоумышленник, воспользовавшись моментом, украл ее телефон и ноутбук. Потерпевшая сообщила об исчезновении вещей в полицию», — рассказали копы.

Правоохранители разыскали вероятного вора. Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый за мошенничества и имущественные преступления, житель Харьковщины.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и вернули владелице.

А фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

вора поймали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал жительницу Чугуевского района.".