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Весеннее чудо в экопарке под Харьковом: родились маленькие «шпионы» (видео)

Общество 15:29   28.04.2025
Виктория Яковенко
Весеннее чудо в экопарке под Харьковом: родились маленькие «шпионы» (видео) Скриншот

В харьковском экопарке бэби-бум – на свет появились маленькие кольцехвостые лемуры.

«Пока они маленькие, они держатся на животе. А с возрастом перебираются поближе на спину маме. Они еще не умеют прыгать, но уже умеют цепляться. Малыши как маленькие шпионы: внимательно наблюдают, что происходит в группе и одновременно учатся взаимодействовать со своими родственниками», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Отмечают: кольцехвостые лемуры – это символы единства и семейного тепла: в природе они живут сплоченными группами, всегда поддерживают друг друга и очень бережно относятся к малышам.

«Их черно-белые хвосты – не просто украшение. Это своеобразные флажки, с помощью которых животные общаются между собой в густых зарослях. А еще у них есть собственные «песни» — особые голосовые сигналы, благодаря которым каждая группа знает своих», — добавили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке бэби-бум – на свет появились маленькие кольцехвостые лемуры.".