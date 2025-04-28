Весеннее чудо в экопарке под Харьковом: родились маленькие «шпионы» (видео)
В харьковском экопарке бэби-бум – на свет появились маленькие кольцехвостые лемуры.
«Пока они маленькие, они держатся на животе. А с возрастом перебираются поближе на спину маме. Они еще не умеют прыгать, но уже умеют цепляться. Малыши как маленькие шпионы: внимательно наблюдают, что происходит в группе и одновременно учатся взаимодействовать со своими родственниками», — рассказали в пресс-службе экопарка.
Отмечают: кольцехвостые лемуры – это символы единства и семейного тепла: в природе они живут сплоченными группами, всегда поддерживают друг друга и очень бережно относятся к малышам.
«Их черно-белые хвосты – не просто украшение. Это своеобразные флажки, с помощью которых животные общаются между собой в густых зарослях. А еще у них есть собственные «песни» — особые голосовые сигналы, благодаря которым каждая группа знает своих», — добавили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лемуры, родились, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке бэби-бум – на свет появились маленькие кольцехвостые лемуры.".