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Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля

Погода 18:30   28.04.2025
Елена Нагорная
Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля Фото: Pinterest

Во вторник, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью заморозки — до 2 градусов со знаком «минус», днем — 16 — 18 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать до 5 градусов мороза, днем — 13 — 18.

Ветер ночью переменных направлений — 3-8 м/с, днем юго-западный — 9-14 м/с.

Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 28 апреля рассказал о морозах в городе и показал состояние своих растений.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".