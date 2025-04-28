Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью заморозки — до 2 градусов со знаком «минус», днем — 16 — 18 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать до 5 градусов мороза, днем — 13 — 18.

Ветер ночью переменных направлений — 3-8 м/с, днем юго-западный — 9-14 м/с.

Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 28 апреля рассказал о морозах в городе и показал состояние своих растений.