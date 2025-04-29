Об оперативной обстановке в приграничье Харьковщины рассказали в НГУ (видео)

В апреле в районе города Волчанск Харьковской области потери противника составили около 200 пехотинцев (убитыми и ранеными), а также около десяти единиц бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

«Что касается северного приграничья Харьковщины, в частности в районе населенного пункта Волчанск, видим, что противник здесь в последнее время проводит боевые действия низкой интенсивности. В среднем это где-то четыре-пять атак в сутки, и большинство — это непосредственно в районе Волчанска и Волчанских Хуторов», — сообщил Музычук.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, главной силой, которую ВС РФ там применяют, остаются группы пехоты. Так же на этом участке фронта противник достаточно активно использует КАБы.

«В целом, если анализировать этот период, в апреле наши военнослужащие уничтожили здесь около десяти единиц бронетехники. Это относительно немного. Остальная техника — это были автомобили и РСЗО, которыми противник опять же пытается наносить поражение или создавать предпосылки для штурмов», — добавил Музычук.

На западе от Волчанска, продолжил он, россияне проводят штурмы с целью захвата высот, чтобы установить огневой контроль над местностью.