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Семь тысяч человек остались без газа на Харьковщине — Синегубов о причине

Общество 12:26   01.05.2025
Виктория Яковенко
Семь тысяч человек остались без газа на Харьковщине — Синегубов о причине Скриншот

30 апреля на Харьковщине зафиксировали удар по критической инфраструктуре. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, в Боровской громаде поврежден газопровод.

«Сейчас он находится достаточно близко к зоне ведения боевых действий, восстановление его будет тяжелым, однако все равно будем пытаться восстановить. Потому что более семи тысяч человек по тому направлению остаются без газоснабжения», — отметил Синегубов.

Всего за прошлые сутки оккупанты применили 28 ударных беспилотников – «Шахеды» и БпЛА «Молния», а также 20 КАБов. 15 авиабомб прилетели по Купянскому направлению, уточнил глава ХОВА.

«В частности, город Купянск. Враг стирает этот город, постоянно бьет. Страдают и многоэтажки, где еще остаются проживать люди. Мы постоянно общаемся о том, что нужно эвакуироваться из этого города, потому что ситуация усложняется, тем, что враг избрал целью именно и критическую инфраструктуру, и жилые дома», — заявил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 апреля на Харьковщине зафиксировали удар по критической инфраструктуре. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, в Боровской громаде поврежден газопровод.".