В Харькове горела квартира в многоэтажке: пострадала женщина
Пожар произошел в 21:53 в квартире в многоэтажке в Холодногорском районе. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, причина возгорания – неосторожность во время курения.
«Горел диван на площади 2 м кв. В результате пожара пострадала 69-летняя женщина. С отравлением угарным газом ее госпитализировали в лечебное учреждение. Ее 38-летнего сына спасатели эвакуировали из опасной зоны», — рассказали в ГСЧС.
Спасатели отметили, что за сутки в регионе зафиксировано 10 пожаров, вызванных вражескими обстрелами – в Купянском, Изюмском, Харьковском районах, а также в Харькове.
«Половина из этих пожаров возникла в природных экосистемах на общей площади около 16 га, в том числе зафиксировано три лесных пожара в Изюмском и Купянском районах», — добавили в ГСЧС.
В природных экосистемах произошло 29 пожаров на общей площади более 81 га.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, многоэтажка, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в 21:53 в квартире в многоэтажке в Холодногорском районе. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, причина возгорания – неосторожность во время курения.".