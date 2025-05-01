В Харькове горела квартира в многоэтажке: пострадала женщина

Пожар произошел в 21:53 в квартире в многоэтажке в Холодногорском районе. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, причина возгорания – неосторожность во время курения.

«Горел диван на площади 2 м кв. В результате пожара пострадала 69-летняя женщина. С отравлением угарным газом ее госпитализировали в лечебное учреждение. Ее 38-летнего сына спасатели эвакуировали из опасной зоны», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что за сутки в регионе зафиксировано 10 пожаров, вызванных вражескими обстрелами – в Купянском, Изюмском, Харьковском районах, а также в Харькове.

«Половина из этих пожаров возникла в природных экосистемах на общей площади около 16 га, в том числе зафиксировано три лесных пожара в Изюмском и Купянском районах», — добавили в ГСЧС.

В природных экосистемах произошло 29 пожаров на общей площади более 81 га.