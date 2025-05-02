Что происходит у границ Харьковщины и Сумщины: информация ГПСУ (видео)

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает накапливать силы у границ — пока в Курской области.

«Враг начал еще с прошлого года накапливать свои силы, если говорить о Курщине – и по личному составу, и по технике. Эти силы он применял против Сил обороны Украины, тех подразделений, которые вели свою операцию в пределах Курщины. И сейчас применяет свои силы для того, чтобы задействовать тактику малых штурмовых групп. Либо, возможно, недостаточное количество техники, либо, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется. Харьковщина — это особенно направление населенного пункта Волчанск, где противник продолжает свои штурмовые действия, штурмует позиции и пограничников, и других составляющих Сил обороны Украины. И опять же всем этим штурмовым действиям предшествуют также массивные обстрелы для того, чтобы фактически уничтожить позиции украинских защитников и ослабить нашу оборону и в дальнейшем, чтобы уже вступали в бой штурмовые группы», — описал происходящее Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом он отметил, что добиться успехов россиянам не удается в приграничье ни Харьковской, ни Сумской областей. Украинские защитники сдерживают врага.