Live
  • Пт 02.05.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.59
  • EUR 47.08

Что происходит у границ Харьковщины и Сумщины: информация ГПСУ (видео)

Фронт 10:15   02.05.2025
Оксана Горун
Что происходит у границ Харьковщины и Сумщины: информация ГПСУ (видео) Скриншот

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает накапливать силы у границ — пока в Курской области.

«Враг начал еще с прошлого года накапливать свои силы, если говорить о Курщине – и по личному составу, и по технике. Эти силы он применял против Сил обороны Украины, тех подразделений, которые вели свою операцию в пределах Курщины. И сейчас применяет свои силы для того, чтобы задействовать тактику малых штурмовых групп. Либо, возможно, недостаточное количество техники, либо, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется. Харьковщина — это особенно направление населенного пункта Волчанск, где противник продолжает свои штурмовые действия, штурмует позиции и пограничников, и других составляющих Сил обороны Украины. И опять же всем этим штурмовым действиям предшествуют также массивные обстрелы для того, чтобы фактически уничтожить позиции украинских защитников и ослабить нашу оборону и в дальнейшем, чтобы уже вступали в бой штурмовые группы», — описал происходящее Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом он отметил, что добиться успехов россиянам не удается в приграничье ни Харьковской, ни Сумской областей. Украинские защитники сдерживают врага.

Читайте также: Враг атаковал в сторону Липцев — Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
01.05.2025, 20:13
Новости Харькова — главное за 2 мая: атака на Липцы, удар БпЛА, тело погибшей
Новости Харькова — главное за 2 мая: атака на Липцы, удар БпЛА, тело погибшей
02.05.2025, 09:50
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
02.05.2025, 08:53
Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории
02.05.2025, 06:00
Без Украины, США и Великобритании россияне проиграли бы Вторую мировую — СНБО
Без Украины, США и Великобритании россияне проиграли бы Вторую мировую — СНБО
02.05.2025, 09:26
СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом
СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом
02.05.2025, 10:43

Новости по теме:

14:24
«Харьковское направление наиболее активно» — Демченко о ситуации на границе
07:44
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
09:11
Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине — ГПСУ
12:50
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
16:32
Уклонисты вместо товара: как житель Харьковщины пытался сбежать за границу 📹

Вы читали новость: «Что происходит у границ Харьковщины и Сумщины: информация ГПСУ (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает накапливать силы у границ — пока в Курской области".